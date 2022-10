L’ouragan Ian a touché terre vendredi près de Georgetown, en Caroline du Sud, avec des vents soufflant à 140 km/h, alors que le nombre de morts confirmées et de dommages en Floride continuait de grimper.

Delphine Belzile La Presse

André Duchesne La Presse

La tempête est entrée près de Georgetown avec une puissance de catégorie 1. L’ouragan s’est rapidement transformé en cyclone post-tropical, mais le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC) a prévenu la population que les vents violents et les ondes de tempête demeuraient dangereux.

À environ 175 kilomètres au sud-est de Charleston, Ian générait des vents soutenus de 140 km/h, selon le NHC. « Il y a un danger d’onde de tempête potentiellement mortelle [vendredi] soir le long de la côte des Carolines, dans les zones d’avertissement d’onde de tempête », a averti le Centre sur les réseaux sociaux.

La pluie a fouetté des lignes électriques dans la péninsule du centre-ville de Charleston et laissé de nombreuses zones inondées. Des milliers de personnes ont dû quitter le centre historique pour se réfugier dans les terres. Sur la côte, des propriétaires de commerces ont empilé des sacs de sable devant portes et fenêtres dans l’espoir d’éviter le pire.

PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS Un pompier examine un arbre tombé sur la chaussée, à Charleston.

PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS Un cycliste traverse une intersection inondée et fermée par des policiers, à Folly Island, en Caroline du Sud.

PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS De braves surfeurs ont pu être aperçus profitant des vagues à Folly Island.

PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS Une pompe était installée afin d’évacuer l’eau accumulée sur la Battery, promenade célèbre pour ses monuments et maisons historiques. 1 /4







À Myrtle Beach, deux jetées se sont effondrées sous les vagues et des quartiers se sont remplis d’eau à Garden City. En Floride, les communautés de Fort Myers, Cape Coral et Sanibel Island ont notamment été touchées par la tempête.

« J’ai tout vu se produire. Les maisons flottent dans la baie, les gens sont sur leurs toits », a déclaré à CNN Kevin Behen, un résidant de Fort Myers Beach.

Tout le monde traverse une très mauvaise période en ce moment. Il est inimaginable de voir affluer 25 pieds d’eau. C’était comme si un barrage s’était rompu, ça emportait tout. Kevin Behen, résidant de Fort Myers Beach

Vendredi soir, plus de deux millions de clients étaient sans électricité dans le sud-est des États-Unis, a indiqué le site PowerOutage.us.

PHOTO RICARDO ARDUENGO, AGENCE FRANCE-PRESSE De nombreux commerces et immeubles résidentiels ont été détruits à Fort Myers, en Floride

Jusqu’à 47 milliards de dollars

Le passage de l’ouragan Ian pourrait coûter aux assureurs jusqu’à 47 milliards de dollars américains et va peser sur la croissance américaine, selon les premières estimations.

Les pertes liées au vent sur les propriétés résidentielles et commerciales devraient atteindre pour les assureurs entre 22 et 32 milliards de dollars, tandis que les pertes liées aux inondations pourraient coûter de 6 à 15 milliards, a indiqué le cabinet spécialisé CoreLogic.

« Il s’agit de la tempête la plus coûteuse en Floride depuis que l’ouragan Andrew a touché terre en 1992, et un nombre record de maisons et de propriétés ont été perdues en raison de l’intensité et de la puissance destructrice de l’ouragan Ian », a commenté un responsable de CoreLogic dans un communiqué publié jeudi.

Le nombre de morts augmente en Floride

À l’heure actuelle, l’ouragan Ian a fait au moins 27 morts durant son passage en Floride, selon les autorités. Plusieurs morts par noyades ont été confirmées vendredi après-midi.

Une femme de 68 ans a été emportée par l’océan et une femme de 22 ans a été éjectée d’un VTT lors de l’effondrement d’une route à Manatee, a déclaré le Département de l’application de la loi de Floride. Un homme de 71 ans est également mort à la suite de blessures à la tête causées par une chute d’un toit, alors qu’il installait des volets contre la pluie mercredi.

PHOTO JOHN RAOUX, ASSOCIATED PRESS Des étudiants de l’University of Central Floride sont évacués par bateau alors que des résidences près du campus ont été complètement inondées par la tempête.

La Garde côtière américaine a secouru plus de 275 personnes en Floride depuis que l’ouragan a touché terre dans la région. « Les zones que nous survolons et où nous opérons sont méconnaissables. Il n’y a pas de panneaux de signalisation. Les lieux ne ressemblent plus à ce qu’ils étaient. Des bâtiments qui étaient autrefois des repères dans la communauté ne sont plus là », a déploré le contre-amiral Brendan McPherson, à CNN vendredi.

Le gouverneur de l’État, Ron DeSantis, a confirmé que les secouristes avaient visité quelque 3000 demeures dans la région de la côte sud-ouest de la Floride, là où les dommages sont les plus considérables.

PHOTO DOUGLAS R. CLIFFORD, TAMPA BAY TIMES/ASSOCIATED PRESS Une section de route a été démolie à Sanibel, en Floride, lors du passage de l’ouragan.

Jeudi après-midi, le président Joe Biden a déclaré que Ian « pourrait être l’ouragan le plus meurtrier de l’histoire de la Floride ». Il faut d’ailleurs rappeler qu’en septembre 1928, l’ouragan Okeechobee avait fait de 1500 à 2500 morts, uniquement en Floride, selon les estimations de différents sites internet. La tempête avait notamment décimé la communauté du lac Okeechobee, juste à l’ouest de West Palm Beach.

Avec l’Agence France-Presse et l’Associated Press