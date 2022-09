(New York) La forte augmentation des cas de certaines infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) ou maladies transmises sexuellement (MTS) — dont une augmentation de 26 % des nouvelles infections à la syphilis signalées l’année dernière — incite les responsables américains de la santé à demander de nouveaux efforts de prévention et de traitement.

Mike Stobbe Associated Press

« Il est impératif que nous […] travaillions pour reconstruire, innover et étendre la prévention des ITSS aux États-Unis », a déclaré le Dr Leandro Mena des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis, dans un discours prononcé lundi lors d’une conférence médicale sur les maladies transmissibles sexuellement.

Les taux d’infection pour certaines ITSS, dont la gonorrhée et la syphilis, augmentent depuis des années. L’an dernier, le taux de cas de syphilis a atteint son plus haut niveau depuis 1991 et le nombre total de cas a atteint son apogée depuis 1948. Les cas de VIH étaient également en hausse de 16 % l’an dernier.

De plus, une épidémie internationale de la variole simienne, qui se propage principalement entre hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, a mis en évidence l’aggravation du problème des maladies qui se propagent principalement par le sexe dans le pays.

Le directeur général de la Coalition nationale des directeurs de ITSS, David Harvey, a qualifié la situation de « hors de contrôle ».

Les responsables travaillent sur de nouvelles approches du problème, telles que des ensembles de tests à domicile pour certaines ITSS qui permettront aux gens d’apprendre plus facilement qu’ils sont infectés et ainsi prendre des mesures pour empêcher la propagation à d’autres, a expliqué le Dr Mena.

Un autre expert a déclaré qu’une partie essentielle de tout effort doit viser à accroître l’utilisation des préservatifs.

« C’est assez simple. Plus d’infections sexuellement transmissibles surviennent lorsque les gens ont plus de rapports sexuels non protégés », a déclaré le Dr Mike Saag, expert en maladies infectieuses à l’Université de l’Alabama à Birmingham.

La syphilis est une maladie bactérienne qui se présente sous forme de plaies génitales, mais qui peut entraîner des symptômes graves et la mort si elle n’est pas traitée.

Les nouvelles infections à la syphilis ont chuté aux États-Unis à partir des années 1940, lorsque les antibiotiques sont devenus largement disponibles. Elles sont tombées à leur plus bas jamais enregistré en 1998, lorsque moins de 7000 nouveaux cas ont été signalés à l’échelle nationale. Le CDC a été tellement encouragé par les progrès qu’il a lancé un plan pour éliminer la syphilis aux États-Unis.

Mais en 2002, les cas ont recommencé à grimper, principalement parmi les hommes homosexuels et bisexuels, et cela a continué. À la fin de 2013, le CDC a mis fin à sa campagne d’élimination face à un financement limité et à une croissance des cas, qui cette année-là ont dépassé les 17 000.

En 2020, près de 41 700 cas ont été répertoriés et ils ont encore augmenté l’année dernière, s’élevant à plus de 52 000.

Le taux de cas par habitant a également augmenté, atteignant environ 16 cas pour 100 000 personnes l’année dernière. C’est le plus élevé en trois décennies.

Dépistage, prévention, financement

Les taux sont les plus élevés chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ainsi que chez les Noirs, les Américains hispaniques et les personnes autochtones. Bien que le taux chez les femmes soit inférieur à celui des hommes, les responsables ont noté qu’il avait augmenté de manière plus spectaculaire — jusqu’à environ 50 % l’année dernière.

Cela est lié à un autre problème — l’augmentation de la syphilis congénitale, dans laquelle les mères infectées transmettent le virus à leurs bébés, entraînant potentiellement la mort de l’enfant ou des problèmes de santé comme la surdité et la cécité. Les cas annuels de syphilis congénitale n’étaient que d’environ 300 il y a dix ans ; ils sont passés à près de 2700 l’an dernier. Sur le décompte de l’année dernière, 211 étaient des mortinaissances ou des décès de nourrissons, a déclaré le Dr Mena.

L’augmentation de la syphilis et d’autres ITSS peut avoir plusieurs causes, selon les experts. Les efforts de dépistage et de prévention ont été entravés par des années de financement insuffisant, et la propagation peut s’être aggravée — en particulier pendant la pandémie — en raison d’un diagnostic et d’un traitement retardés. La consommation de drogue et d’alcool peut contribuer à un comportement sexuel à risque. De plus, l’utilisation du préservatif a diminué.

Et il est possible qu’il y ait eu une recrudescence de l’activité sexuelle lorsque les gens sont sortis du confinement dû à la COVID-19. « Les gens se sentent libérés », a souligné Dr Saag.

L’arrivée de la variole simienne a ajouté un lourd fardeau supplémentaire. Le CDC a récemment envoyé une lettre aux services de santé locaux et ceux des États indiquant que leurs ressources en matière de VIH et d’ITSS pourraient être utilisées pour lutter contre l’épidémie de variole simienne. Mais certains experts affirment que le gouvernement doit fournir davantage de fonds pour la lutte contre les ITSS, et non les détourner.

Le groupe de M. Harvey et d’autres organisations de santé publique font pression pour obtenir un financement fédéral plus important, dont au moins 500 millions de dollars pour les cliniques de traitement des ITSS.

Dr Mena, qui est devenu l’année dernière directeur de la Division de la prévention des ITSS du CDC, a appelé à réduire la stigmatisation, à élargir les services de dépistage et de traitement et à soutenir le développement et l’accessibilité des tests à domicile. « J’envisage un jour où se faire tester (pour les ITSS) pourra être aussi simple et aussi abordable que de faire un test de grossesse à domicile », a-t-il déclaré.