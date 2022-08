(Atlanta, Géorgie) Les avocats de Rudy Giuliani ont été informés qu’il était visé par une enquête criminelle en Géorgie sur l’ingérence électorale commise par Donald Trump et ses conseillers.

Richard Fausset et Danny Hakim The New York Times

L’un des avocats de Giuliani a confirmé en entrevue qu’il avait été informé lundi. Le même jour, une juge fédérale a rejeté les efforts d’un autre allié clé de Trump, le sénateur Lindsey Graham, représentant de la Caroline du Sud, pour éviter de témoigner devant un grand jury spécial à Atlanta.

M. Giuliani, qui, en tant qu’avocat personnel de M. Trump, a dirigé les efforts visant à maintenir ce dernier au pouvoir, est apparu ces dernières semaines comme une figure centrale de l’enquête menée par Fani Willis, procureure du comté de Fulton, qui englobe la plus grande partie d’Atlanta.

Cet été, les procureurs ont interrogé des témoins devant le grand jury spécial sur les apparitions de Giuliani devant des groupes législatifs de l’État en décembre 2020, lorsqu’il a passé des heures à colporter de fausses théories de conspiration sur des valises secrètes de bulletins de vote pour les démocrates et des machines à voter trafiquées.

Pour Giuliani, ancien maire de New York, ces développements sont les derniers d’une série d’ennuis qui ne cesse de s’étendre, bien qu’il ait eu de bonnes nouvelles récemment lorsqu’il est apparu qu’il était peu probable qu’il soit inculpé dans le cadre d’une enquête criminelle fédérale sur ses liens avec l’Ukraine pendant la campagne présidentielle de 2020.

Giuliani doit comparaître devant le grand jury spécial mercredi dans un palais de justice du centre-ville d’Atlanta. Son avocat, Robert Costello, a déclaré en entrevue que Giuliani invoquerait probablement le secret professionnel entre avocat et client si on lui posait des questions sur ses relations avec Trump.

Si ces gens pensent qu’il [Rudy Giuliani] va parler de conversations entre lui et le président Trump, ils se font des illusions. Robert Costello, avocat de Rudy Giuliani

Le rejet des efforts de M. Graham pour éviter de témoigner a fait l’objet d’une ordonnance écrite d’une juge du tribunal de district d’Atlanta, Leigh Martin May. Graham doit maintenant témoigner le 23 août.

PHOTO TING SHEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lindsey Graham, sénateur de la Caroline du Sud

La juge a estimé que les procureurs avaient démontré qu’il était nécessaire dans les circonstances de « faire témoigner M. Graham sur des questions liées à des tentatives présumées d’influencer ou de perturber l’administration légale des élections de 2022 en Géorgie ».

Les avocats de Graham ont déclaré que les procureurs l’avaient informé qu’il était un témoin, et non une cible.

Les procureurs veulent entendre son témoignage pour un certain nombre de raisons. Parmi celles-ci figurent deux appels téléphoniques que le sénateur a passés juste après l’élection de 2020 au secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger, dans lesquels M. Graham s’est enquis des moyens d’aider Trump en invalidant certains votes par correspondance.

Enquête sur plusieurs fronts

Les activités postélectorales de Rudy Giuliani pour le compte de Donald Trump lui ont créé des problèmes sur plusieurs fronts. La commission de la Chambre des représentants chargée d’enquêter sur l’attentat du 6 janvier 2021 au Capitole a mis en lumière des séquences vidéo des activités de Giuliani en Géorgie, et le projet de création de listes rivales de grands électeurs fait également l’objet d’une enquête de plus en plus poussée du département de la Justice. Giuliani fait partie des personnes poursuivies au civil par deux fabricants de machines à voter, Dominion et Smartmatic, qui réclament des milliards de dollars en dommages et intérêts.

Une grande partie de la conduite de Giuliani en Géorgie a été mise au jour l’année dernière par la cour d’appel de l’État de New York, qui l’a suspendu du barreau. La cour a publié un rapport de 33 pages qui mentionne la Géorgie 35 fois et décrit « de nombreuses déclarations fausses et trompeuses concernant les résultats de l’élection présidentielle en Géorgie » faites par Giuliani. Le tribunal a noté, par exemple, que Giuliani avait faussement affirmé que des dizaines de milliers de mineurs avaient voté illégalement en Géorgie, alors qu’un audit du secrétaire d’État de Géorgie avait révélé que personne de moins de 18 ans n’avait voté lors des élections de 2020.

Giuliani était également une figure centrale du plan de la campagne Trump visant à inciter les législateurs des États clés à nommer des listes de grands électeurs différentes de celles choisies par les électeurs, ce qui fait partie de l’enquête en Géorgie ainsi que de l’enquête du département de la Justice.

Un porte-parole du bureau du procureur du comté de Fulton a refusé de commenter lundi. Dans le passé, Fani Willis a déclaré que l’enquête de Géorgie pourrait aboutir à des accusations de racket ou de conspiration impliquant plusieurs défendeurs.

Les avocats de Giuliani ont déclaré qu’il n’avait rien fait de déplacé en Géorgie et qu’il était prêt à coopérer. Mais ils ont vivement contesté les efforts du bureau de Mme Willis pour le faire témoigner devant le grand jury. Les avocats de Giuliani ont déclaré qu’un médecin avait recommandé que Giuliani ne prenne pas l’avion en raison d’une intervention subie au début de juillet pour insérer des endoprothèses vasculaires, et ils ont cherché à retarder son témoignage ou à le faire témoigner par vidéoconférence, une idée à laquelle le bureau de la procureure s’est opposé.

Le juge Robert C. I. McBurney de la Cour supérieure du comté de Fulton a déclaré la semaine dernière que Giuliani pouvait se rendre à Atlanta « en train, en bus ou en Uber » et a fixé une date pour mercredi, après avoir accepté de retarder sa comparution pendant plus d’une semaine. Les avocats de Giuliani ont indiqué que de toute façon, leur client n’aurait pas grand-chose à dire s’il était désigné comme une cible de l’enquête.

« Je pense qu’il serait mesquin de faire de lui une cible, de le faire venir ici, en particulier par ces autres moyens de transport, alors qu’il n’y aura probablement pas beaucoup de témoignages devant le grand jury », a déclaré un autre avocat de Giuliani, William Thomas Jr., après une audience au tribunal.

Lundi, un journaliste a demandé à M. Costello quel moyen de transport son client utiliserait pour se voyager de New York à Atlanta.

« Aucun commentaire », a répondu l’avocat de Giuliani.

Au moins 17 autres personnes ont déjà été désignées comme susceptibles d’être inculpées dans le cadre de l’enquête, dont deux sénateurs d’État et le chef du Parti républicain de l’État.

Les avocats de M. Graham avaient fondé leur argumentation sur la clause de la Constitution relative aux discours et aux débats, qui permet aux législateurs de ne pas être interrogés sur les propos qu’ils tiennent dans le cadre de leurs fonctions officielles. Ils ont également fait valoir, entre autres, que Graham, à titre d’officiel de haut rang, ne pouvait être appelé que dans des « circonstances extraordinaires ».

La juge May a décidé que les procureurs avaient démontré l’existence de telles circonstances extraordinaires.

Les procureurs exigent que deux autres avocats de l’équipe Trump, Jenna Ellis et John Eastman, comparaissent également devant le grand jury spécial. La participation d’Ellis, une résidante du Colorado, sera abordée lors d’une audience prévue ce mardi à Fort Collins, dans le Colorado. Une audience similaire aura lieu pour Eastman, un résidant du Nouveau-Mexique, dans un tribunal de Santa Fe, mercredi.

Cet article a d’abord été publié dans le New York Times