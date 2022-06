(Washington) Donald Trump a essayé de prendre le volant d’une limousine présidentielle le 6 janvier 2021 pour rejoindre ses partisans qui marchaient vers le Congrès, a rapporté mardi une ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche lors d’une audition parlementaire.

Camille CAMDESSUS Agence France-Presse

« Je suis le putain de président, amenez-moi au Capitole tout de suite », aurait-il dit, selon des propos rapportés à cette collaboratrice, Cassidy Hutchinson, par le chef de cabinet adjoint du président.

Cette femme, qui a pris ses distances avec la nébuleuse Trump au point de changer récemment d’avocat, a passé de longues heures avec les enquêteurs de février à mai, confiant entre autres avoir vu Mark Meadows brûler des papiers dans son bureau après une réunion avec un élu républicain dans les semaines précédant l’assaut du Capitole de janvier 2021.

PHOTO ANDREW HARNIK, ASSOCIATED PRESS La commission interroge Cassidy Hutchinson, la principale assistante de Mark Meadows, chef de cabinet de Donald Trump durant les dernières semaines de son mandat.

« Chasse aux sorcières »

Lors de cette froide journée d’hiver, sous un ciel chargé de lourds nuages, des milliers de partisans de Donald Trump s’étaient réunis à Washington pour dénoncer le résultat de l’élection qui a fait perdre le milliardaire républicain. Après avoir entendu le président l’inviter à « marcher vers le Capitole », une foule avait pris d’assaut le siège du Congrès américain, provoquant une onde de choc mondiale.

Depuis près d’un an, cette commission parlementaire a entendu plus de 1000 témoins, dont deux enfants de l’ancien président, et épluché 140 000 documents pour faire la lumière sur les faits et gestes précis de Donald Trump avant, pendant et après cet évènement qui a fait trembler la démocratie américaine.

Les enquêteurs ont aussi indiqué disposer d’une mine de nouvelles preuves à passer au crible, arrivées alors que les audiences étaient en cours, dont des heures de séquences de Donald Trump et de sa famille filmées pour un documentaire.

Le milliardaire républicain, qui flirte ouvertement avec l’idée de se représenter à la présidentielle de 2024, dénonce avec véhémence les travaux de la commission, fustigeant tour à tour une « parodie de justice » ou une « chasse aux sorcières ».

Son parti, qu’il contrôle encore d’une main de fer, a d’ores et déjà promis d’enterrer les conclusions de cette commission s’il venait à prendre le contrôle de la Chambre des représentants lors des législatives de mi-mandat en novembre.