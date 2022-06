Tuerie raciste de Buffalo

Le jeune suprémaciste blanc inculpé d’acte de « terrorisme intérieur »

(New York) Le jeune suprémaciste blanc accusé d’avoir perpétré le 14 mai une tuerie raciste en assassinant dix personnes noires à Buffalo, à la frontière entre les États-Unis et le Canada, a été inculpé mercredi d’acte de « terrorisme intérieur » par la justice de l’État de New York.