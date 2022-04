Joe Biden et son épouse déclarent des revenus de 611 000 dollars pour 2021

(Washington) Le président américain Joe Biden, qui a promis la plus grande transparence financière, et son épouse Jill Biden ont déclaré un peu plus de 600 000 dollars de revenus à l’administration fiscale fédérale pour 2021, a indiqué la Maison-Blanche vendredi.