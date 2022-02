(Washington) Une enquête de la Maison-Blanche a déniché des preuves crédibles qui démontrent que le conseiller scientifique en chef du président Joe Biden, le docteur Eric Lander, a contrevenu aux politiques de l’administration qui assurent un milieu de travail sécuritaire et respectueux.

Zeke Miller Associated Press

Le docteur Lander conservera toutefois son poste, après avoir reçu du counseling.

Une enquête réalisée l’an dernier, et initiée en réponse à une plainte, a découvert que le docteur Lander, qui dirige l’Office of Science and Technology Policy (OTSP) et est le conseiller scientifique de M. Biden, a harcelé des employés et leur a manqué de respect.

M. Biden avait prévenu dès le premier jour de sa présidence qu’il attendait « honnêteté et décence » de tous les employés de son administration et que quiconque manquait de respect aux autres serait congédié « sur le champ ».

La Maison-Blanche a dit que des responsables de l’administration ont rencontré le docteur Lander au sujet de son comportement et de sa gestion de l’agence. Elle a précisé que le docteur Lander et l’OTSP devront apporter certains correctifs en réponse à l’enquête.

« Le leadership de la Maison-Blanche a rencontré le docteur Lander pour discuter du sérieux de cette affaire et des attentes du président que toutes les interactions entre les employés se fassent de manière respectueuse, a dit un porte-parole de la Maison-Blanche, Mike Gwin. Nous prenons ceci très au sérieux et nous agissons rapidement pour nous assurer que ça ne se reproduira pas. »

Le docteur Lander s’est excusé aux employés de son agence vendredi, en admettant qu’il a « parlé à des collègues au sein de l’OTSP de manière irrespectueuse ou humiliante ».

« Je suis profondément désolé pour mon comportement, a-t-il ajouté. Je tiens particulièrement à m’excuser à ceux que j’ai traités de manière incorrecte, ou qui étaient présents à ce moment. »

Le docteur Lander, dont la position a été élevée au niveau du Cabinet par M. Biden, était aux côtés du président la semaine dernière quand ce dernier a annoncé une nouvelle initiative fédérale pour combattre le cancer.

Le site Politico a été le premier à dévoiler les résultats de l’enquête dont a fait l’objet le docteur Lander.