(New York) Le bilan de l’incendie qui a dévasté un immeuble d’habitation du Bronx dimanche, à New York, est passé lundi de 19 à 17 morts, soit neuf adultes et huit enfants.

David Porter, Bobby Caina Calvan et Michelle L. Price Associated Press

Le maire de la mégalopole américaine, Eric Adams, n’a pas immédiatement expliqué pourquoi le bilan était abaissé.

Pendant ce temps, des médecins tentaient toujours lundi de sauver des victimes qui ont été grièvement blessées lors du sinistre.

Plusieurs victimes ont perdu connaissance ou se sont retrouvées prisonnières chez elles lors du sinistre qui a éclaté dans le Bronx.

Des dizaines de personnes ont été hospitalisées. Le maire Adams a dit lundi que plusieurs victimes sont dans un état critique, et il a admis au réseau CNN que le bilan pourrait s’alourdir.

Il s’agit de l’incendie le plus meurtrier à éclater à New York en plus de 30 ans.

« Nous prions Dieu qu’elles survivent », a-t-il dit.

Des enquêteurs ont déterminé que les flammes ont éclaté dans l’édifice de 19 étages après le mauvais fonctionnement d’une petite chaufferette qui avait été branchée par un matin froid.

Les flammes n’ont causé que des dégâts modestes, mais la fumée a envahi les escaliers. Il s’agissait du seul moyen de fuir un édifice trop haut pour des sorties de secours.

La fumée était si dense que certains résidants ont été incapables de s’enfuir, a dit le commissaire des incendies Daniel Nigro. D’autres ont été incommodés en essayant de sortir. Les pompiers ont trouvé des victimes à tous les étages, dont plusieurs qui étaient en arrêt cardiaque ou respiratoire, a dit M. Nigro.

On a vu des enfants inconscients recevoir de l’oxygène après avoir été extraits de l’édifice. Certains qui ont réussi à sortir étaient recouverts de suie.

Des pompiers ont continué à sauver des victimes même après avoir eux-mêmes épuisé leurs réserves d’oxygène, a dit le maire Adams. « Leurs bonbonnes d’oxygène étaient vides et ils sont quand même entrés dans la fumée », a-t-il dit.

Le commissaire Nigro a indiqué qu’une enquête a été ouverte pour déterminer comment l’incendie s’est propagé et si on avait pu faire quelque chose pour le prévenir ou le contenir.

M. Adams a révélé que la fumée pourrait s’être propagée parce qu’une porte qui aurait dû se fermer automatiquement était restée ouverte.

« Il y avait peut-être un problème d’entretien avec cette porte. Et ça va faire partie de l’enquête », a-t-il dit au réseau ABC.

Les nouveaux immeubles d’habitation de New York doivent être équipés de systèmes de gicleurs et de portes intérieures qui se ferment automatiquement pour empêcher la fumée de se propager et pour priver les flammes d’oxygène, mais ces règles ne s’appliquent pas à des milliers d’immeubles plus anciens.

L’édifice est muni de détecteurs de fumée, mais plusieurs résidents ont dit ne pas en avoir tenu compte au tout début puisque les fausses alarmes étaient courantes.

Il s’agit de l’incendie le plus mortel à survenir à New York depuis 1990, quand 87 personnes avaient péri lors d’un incendie criminel au club Happy Land, aussi dans le Bronx.

Le quartier a aussi été le théâtre d’incendies qui avaient fait 13 morts en 2017 et neuf morts en 2007.