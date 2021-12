États-Unis

Fraude fiscale

Trump poursuit la procureure de New York pour bloquer l’enquête

(New York) L’ancien président américain Donald Trump a déposé une requête en cour lundi contre la procureure de l’État de New York, Letitia James, pour tenter de bloquer son enquête visant une possible fraude fiscale dont est soupçonnée la Trump Organization, son entreprise familiale.