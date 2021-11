Trois élèves tués et six blessés, dont un enseignant

(Washington) Un jeune de 15 ans a ouvert le feu mardi dans une école secondaire du nord des États-Unis, faisant trois morts parmi les élèves et six blessés, dont un enseignant, a annoncé la police locale.

Agence France-Presse

Le tireur présumé, lui-même élève de l’établissement situé à Oxford, dans l’État du Michigan, a été arrêté et n’a pas expliqué son geste, a précisé Michael McCabe, un responsable de la police du comté d’Oakland.

« Les policiers ont arrêté le suspect dans les cinq minutes suivant le premier appel » aux services d’urgence, a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse improvisée.

Au moins 15 coups de feu

Selon les autorités de cette ville au nord de Detroit, l’alerte a été donnée à 12 h 51 locale. Le tireur a fait feu entre 15 et 20 fois avec une arme de poing semi-automatique.

« Il n’a pas opposé de résistance aux agents qui l’ont arrêté et n’a pas expliqué son geste. Il a invoqué son droit à ne pas s’exprimer », a souligné M. McCabe.

L’enquête devra déterminer si l’auteur des coups de feu a tiré au hasard ou s’il visait des victimes identifiées, a-t-il ajouté.

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS L'école secondaire d'Oxford

« C’est une situation tragique, a expliqué le policier. Nous avons beaucoup de parents très stressés ».

Selon les statistiques de l’organisation Everytown For Gun Safety, la fusillade d’Oxford porte le bilan le plus lourd dans un établissement scolaire en 2021.

138e fusillade de l’année aux États-Unis

Jusqu’ici cette année, le pays avait enregistré 138 fusillades, dont 26 avec un ou deux morts à chaque fois.

Les fusillades faisant de nombreuses victimes restent un fléau récurrent aux États-Unis, dans les établissements scolaires, les supermarchés ou sur les lieux de travail notamment.

Le jour de la Saint-Valentin de 2018, une tuerie dans une école secondaire de Parkland, en Floride, avait fait 17 victimes et provoqué une onde de choc dans le pays et relancé les manifestations demandant un contrôle plus strict des ventes d’armes à feu.

Mais les blocages au Congrès, sous l’influence du lobby des armes, rendent improbable toute avancée majeure sur le sujet malgré les appels de responsables politiques, le président Joe Biden inclus, à durcir les règles sur leur circulation.