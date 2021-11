Le Texas, royaume du pétrole et des armes, peut-il élire un gouverneur démocrate ?

Vincent Brousseau-Pouliot La Presse

Beto O’Rourke tentera de réaliser cette mission (quasi) impossible : le démocrate le plus connu du Texas veut déloger dans un an le républicain Greg Abbott, l’un des gouverneurs les plus impopulaires du pays.

PHOTO JACOB FORD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Greg Abbott, gouverneur républicain du Texas

Le Texas n’a pas eu de gouverneur démocrate depuis 1994, année où un jeune politicien d’une famille bien connue a battu la gouverneure démocrate Ann Richards. (Si cette élection vous dit quelque chose, c’est qu’il s’agissait de la première victoire électorale de George W. Bush.) Les républicains ont aussi gagné toutes les élections sénatoriales (au Congrès) au Texas depuis 1988, et ils contrôlent l’Assemblée législative de l’État depuis 2002.

Qui est Beto O’Rourke ? Il a été conseiller municipal d’El Paso, puis représentant au Congrès de 2012 à 2018.

Il s’est fait une renommée à l’échelle nationale en tentant de déloger Ted Cruz comme sénateur du Texas en 2018. L’élection a été très serrée : Cruz l’a emporté avec 50,9 % des votes, contre 48,3 % pour O’Rourke.

Il voulait être candidat du Parti démocrate à la présidence en 2020, mais il a abandonné avant le début des primaires.

Il a annoncé la semaine dernière qu’il briguerait le poste de gouverneur du Texas à l’automne 2022. Il devrait facilement remporter les primaires démocrates. Il part avec 9 points de pourcentage de retard dans les sondages (37 %, contre 46 % pour le républicain Greg Abbott, selon le Texas Politics Project).

« Rien n’est impossible, mais [une victoire de Beto O’Rourke] n’est pas à portée de main. Les républicains voudront faire une campagne sur la sécurité publique et l’immigration et associer Beto O’Rourke à l’administration Biden. Ils vont essayer de le dépeindre comme un gars un peu bizarre, qui veut vous enlever vos armes. Beto O’Rourke, lui, voudra en faire un référendum sur la gestion de Greg Abbott, dire que les républicains sont au pouvoir au Texas depuis 25 ans et que ce sont eux, les responsables des problèmes du Texas », dit James Henson, professeur de sciences politiques à l’Université du Texas à Austin et directeur du Texas Politics Project.

Pourquoi il peut gagner

1. Le Texas change

Aussi conservateur soit-il, le Texas change lentement mais sûrement en raison de l’immigration et du poids politique plus important des milieux urbains, qui votent traditionnellement démocrate. Les Blancs y représentent 40 % de la population, les Hispaniques 39 % et les Afro-Américains 12 %.

En 2020, Joe Biden n’a pas remporté cet État de 29 millions de personnes, mais il y a obtenu le meilleur résultat d’un candidat démocrate à la présidence (46,5 % des votes, contre 52,1 % pour Donald Trump) depuis la victoire de Jimmy Carter en 1976.

2. Son adversaire est politiquement vulnérable

S’il part largement favori dans ce duel électoral, Greg Abbott est l’un des gouverneurs les moins populaires au pays. Son taux d’approbation est passé de 61 % à 32 % durant la pandémie, selon le COVID-19 States Project.

Son travail est très critiqué depuis deux ans.

Tout d’abord, il y a sa gestion de la pandémie. Le Texas a été l’un des États américains où les mesures sanitaires ont été les moins sévères.

Autre enjeu que Beto O’Rourke aurait intérêt à mettre au premier plan : la gestion du système d’électricité de l’État. L’hiver dernier, des millions de maisons ont été touchées par des pannes d’électricité parce que le réseau d’électricité n’était pas équipé pour résister à des tempêtes de neige.

3. Une rock star qui devra faire preuve de discipline

Robert Francis O’Rourke – il utilise le diminutif espagnol de son prénom, Beto – est un Texan atypique. Adolescent, il était un pirate informatique. Dans la vingtaine, il jouait de la basse dans un groupe de punk et il a été arrêté à deux reprises (entrée par effraction à l’université et conduite avec les facultés affaiblies). Aujourd’hui dans la fin quarantaine, il fait encore de la planche à roulettes.

S’il veut devenir gouverneur, il devra mener une campagne très disciplinée. Durant sa campagne à la présidence, il voulait forcer le retrait des armes d’assaut – une proposition peu populaire au Texas, dont il n’a pas soufflé mot cette semaine. Il s’oppose toutefois à un projet de loi qui permettrait aux Texans d’avoir des armes sans permis.

Il a aussi déjà commencé à se distancer du président Joe Biden, impopulaire. « C’est évident que le président Biden pourrait faire un meilleur travail à la frontière », a dit Beto O’Rourke à CBS.

Il veut aussi légaliser la possession de petites quantités de marijuana et élargir l’accès aux soins de santé par le truchement de Medicaid (une option créée par l’« Obamacare » en vigueur dans beaucoup d’États, mais pas au Texas).

Pourquoi il peut perdre

1. Le Texas est très conservateur

Le Texas est encore un État très conservateur où le Parti démocrate a peu d’assises depuis trois décennies. En plus des électeurs démocrates, Beto O’Rourke devra convaincre les 8 % à 12 % d’électeurs indépendants.

2. 55 millions de raisons

L’argent est déterminant dans les élections au Texas, et Greg Abbott est un redoutable collecteur de fonds : il a déjà amassé 55 millions de dollars. Mais Beto O’Rourke excelle aussi en matière de financement. En 24 heures, il a amassé 2 millions de dollars, soit davantage que l’adversaire démocrate de Greg Abbott en 2018 durant toute sa campagne. Pour sa campagne au Sénat en 2018, Beto O’Rourke avait amassé 80 millions.

3. Des tactiques électorales déloyales

La réponse des républicains à la nouvelle démographie du Texas ? Durcir les lois électorales pour rendre plus difficile l’accès au droit de vote, particulièrement pour les communautés immigrantes et les Afro-Américains. Et redessiner la carte électorale de façon à avantager les républicains et à diminuer le poids politique des électeurs hispaniques, afro-américains et issus de l’immigration. Beto O’Rourke ne sera pas désavantagé par la nouvelle carte électorale : l’élection du gouverneur se décide à l’échelle de l’État, et non par districts électoraux.