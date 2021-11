États-Unis

Le procès de Ghislaine Maxwell débute à New York

(New York) Deux ans après le suicide en prison du milliardaire américain accusé de crimes sexuels Jeffrey Epstein, le procès de son ex-compagne Ghislaine Maxwell débute cette semaine à New York par la sélection du jury qui dira si elle a recruté, entre 1994 et 2004, un réseau de jeunes filles mineures pour le financier et son entourage.