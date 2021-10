États-Unis

Enfance et réseaux sociaux

Après Facebook, les sénateurs étrillent TikTok, YouTube et Snapchat

(San Francisco) Les projecteurs se sont braqués mardi sur TikTok, Snapchat et YouTube, accusés, comme Facebook, de nuire à la santé mentale et physique des enfants en les surexposant aux vies apparemment idéales d’autres personnes, ainsi qu’à des images et publicités inappropriées.