PHOTO KAITLIN MCKEOWN, THE VIRGINIAN-PILOT VIA ASSOCIATED PRESS

La police de la ville de Newport News a érigé un périmètre de sécurité autour de l’école secondaire Heritage. Après une année largement passée à suivre des cours en ligne, le retour à l’école ces dernières semaines a ravivé les craintes de fusillades en milieu scolaire, véritable fléau dans la société américaine depuis la tuerie de Columbine, dans le Colorado, en avril 1999.