PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Cette photo non datée publiée par le Comité international de la Croix-Rouge et fournie par l’avocat David H. Remes, montre le prisonnier de Guantanamo Saifullah Paracha. Un avocat du plus vieux prisonnier de la base américaine de Guantanamo Bay, à Cuba, a indiqué que les autorités avaient approuvé sa libération après plus de 16 ans de détention.