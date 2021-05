États-Unis

New York

La hausse de la criminalité au cœur de la course à la mairie

(New York) Agressions au couteau dans le métro, fusillades en série, y compris à Times Square : après s’être longtemps targuée d’être une des métropoles les plus sûres au monde, New York fait face à une criminalité en hausse, devenue un thème central de la campagne municipale.