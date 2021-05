Un missile intercontinental américain Minuteman III lors d’un essai réussi le 5 février 2020. Lors d’un essai mercredi, l’allumage n’a pas fonctionné et le missile est resté au sol.

(Washington) Les États-Unis ont annoncé mercredi l’échec d’un test de missile balistique intercontinental (ICBM) Minuteman III au décollage, précisant que le missile était non armé et qu’une enquête était en cours pour découvrir la cause du dysfonctionnement.

Agence France-Presse

L’armée américaine envisage de retenter ce tir d’essai, a précisé l’US Air Force dans un communiqué.

Le missile devait être lancé mercredi à la première heure depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie, pour un test comme l’armée de l’air américaine en effectue régulièrement pour démontrer l’efficacité de la dissuasion nucléaire américaine et rassurer les alliés de Washington.

Il avait été annoncé lundi dans un tweet du commandement de la force de frappe américaine.

Le communiqué ne précise pas où il devait s’écraser, mais les missiles testés sont en général tirés en direction des îles Marshall, et s’abîment en mer.

En service depuis 50 ans, Minuteman III est le seul missile à lanceur terrestre de l’arsenal nucléaire des États-Unis depuis 2005. Il est installé dans des silos de lancement répartis sur trois bases militaires américaines, dans le Wyoming, le Dakota du Nord et au Montana.

L’arsenal nucléaire américain comprend aussi les missiles Trident, lancés depuis la mer et déployés à bord des sous-marins américains, et des bombes nucléaires transportées par des bombardiers stratégiques.