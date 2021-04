(Washington) Un Afro-Américain tué par la police la semaine dernière aux États-Unis a reçu une balle dans la nuque, a assuré mardi sa famille en présentant les conclusions d’un rapport d’autopsie indépendant qui, selon elle, confirme qu’Andrew Brown Jr a été « exécuté ».

Agence France-Presse

« Ils ont tiré dans l’arrière de sa tête », a dénoncé devant les journalistes Khalil Ferebee, l’un des fils du quadragénaire noir abattu par la police le 21 avril à Elizabeth City, une petite ville de Caroline du Nord.

La veille, les autorités ont montré aux proches d’Andrew Brown Jr un court extrait d’une vidéo des faits, filmée par la caméra-piéton d’un des policiers présents. « J’avais dit l’avoir vu se faire exécuter, le rapport d’autopsie prouve que j’avais raison », a commenté M. Ferebee.

La police locale n’a pour l’heure pas fourni d’explications sur les circonstances du drame survenu dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants. Selon elle, les agents étaient munis d’un mandat d’arrêt et de perquisition visant Andrew Brown Jr.

Des témoins, cités dans des médias locaux, ont raconté que le père de famille de 42 ans avait été touché alors qu’il s’éloignait des agents, au volant de sa voiture.

Selon l’autopsie présentée par ses proches, il a été atteint par cinq balles : quatre reçues dans le bras droit et la dernière dans la nuque.

« Elle est entrée à la base du cou, dans le bas du crâne et s’est arrêtée dans son cerveau. C’est la cause de la mort », a commenté l’avocat renommé Ben Crump, qui représente la famille.

« Ils lui ont tiré dessus alors qu’il avait les mains sur le volant », a ajouté un autre avocat de la famille, Harry Daniels, en reprochant aux agents de s’être conduits comme des « juges, jurés et bourreaux » dans ce dossier.

La police, qui a demandé à un juge l’autorisation de publier la vidéo de la scène, a appelé à « ne pas se précipiter sur les conclusions ».

« Cet accident tragique était rapide et a duré moins de 30 secondes, et les vidéos des caméras-piétons bougent et sont parfois difficiles à analyser », a déclaré lundi le shérif du comté de Pasquotank, Tommy Wooten.

« Elles ne racontent qu’une partie de l’histoire », a-t-il poursuivi, assurant que la police continuait « d’interroger des témoins et de rassembler plus d’informations ».

Les agents impliqués ont été placés en congé, a précisé le shérif.

Anticipant de « possibles troubles civils », la maire d’Elizabeth City, Bettie Parker, a décrété un couvre-feu de 20 h à 6 h locales « tant qu’il sera nécessaire de protéger nos citoyens ».

Des vidéos, filmées par des passants ou par les caméras-piétons de policiers, ont joué un rôle important dans de récentes enquêtes sur la mort d’Afro-Américains du fait de la police, comme récemment lors du procès de Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de George Floyd à Minneapolis.