(Los Angeles) Tous les Californiens âgés de plus de 16 ans pourront demander à se faire vacciner contre la COVID-19 dès le mois d’avril, grâce notamment à une augmentation des approvisionnements, ont annoncé jeudi les autorités de l’État le plus peuplé des États-Unis.

Agence France-Presse

Actuellement, la vaccination y est réservée aux plus de 65 ans et aux personnes à risque pour raisons de santé ou professionnelles (soignants, enseignants, pompiers, etc.). À compter du 1er avril, elle sera ouverte aux plus de 50 ans et dès le 15 avril, tous les individus âgés de plus de 16 ans pourront donc en faire la demande.

Beaucoup de livraisons

« Avec l’augmentation des livraisons de vaccins et l’élargissement de l’éligibilité à un plus grand nombre de Californiens, la lumière au bout du tunnel continue à se faire plus vive », s’est réjoui dans un communiqué le gouverneur démocrate Gavin Newsom.

Après avoir subi de plein fouet un regain de la pandémie cet hiver, la Californie a enregistré ces dernières semaines une nette amélioration, permise notamment par la vaccination et la mise en place de restrictions sanitaires, qui ont depuis commencé à être assouplies, il y a quelques semaines.

« Nous sommes de plus en plus proches de la fin de la pandémie, avec l’annonce faite aujourd’hui et les approvisionnements en vaccin qui doivent fortement augmenter dans les mois à venir. Mais nous n’y sommes pas encore », a souligné de son côté Mark Ghaly, responsable de la santé publique de Californie.

« Nous ne devons pas diminuer notre vigilance », a-t-il insisté, appelant la population à continuer de porter un masque en public et à respecter les règles de prudence.

À ce stade, environ 16 millions de doses ont été administrées à la population californienne, qui compte 40 millions d’habitants au total.