(Washington) Le gouvernement de Joe Biden a nié mercredi tout laxisme à la frontière avec le Mexique, assurant qu’elle restait fermée malgré un afflux « historique » de migrants.

Agence France-Presse

« La frontière est sûre, elle n’est pas ouverte », a assuré le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas devant une commission parlementaire.

La veille, le président Joe Biden lui-même a demandé aux candidats à l’immigration de s’abstenir lors d’un entretien sur la chaîne ABC.

Je peux dire clairement : ne venez-pas. Le président Joe Biden

« J’ai entendu dire qu’ils venaient parce que je suis un bon gars… Ce n’est pas vrai », a-t-il ajouté, alors que les républicains l’accusent d’avoir provoqué le récent afflux de migrants en assouplissant les politiques migratoires de son prédécesseur Donald Trump.

PHOTO JOSE LUIS GONZALEZ, REUTERS Sandra Rebolorio, une migrante guatémaltèque s’étant fait refuser le droit d’asile, porte son enfant au moment de sa déportation vers le Mexique par le pont-frontière Paso del Norte, au Texas. Ce pont enjambe le Rio Grande et lie les villes d’El Paso, au Texas, et de Ciudad Juárez, dans l’État mexicain de Chihuahua.

Dès son arrivée à la Maison-Blanche, le démocrate a suspendu les expulsions de sans-papiers pendant 100 jours, introduit un projet de loi pour leur offrir un chemin vers la citoyenneté et commencé à admettre une partie des demandeurs d’asile qui patientent depuis des mois dans des camps au Mexique.

Les cartels et les trafiquants ont vu ça comme un feu vert, un signe que la frontière est ouverte pour leurs affaires Michael McCaul, un élu républicain

Le message de Joe Biden pour décourager les migrants est bienvenu mais il « arrive trop tard », a renchéri son confrère John Katko. « Les mots seuls ne peuvent pas annuler les conséquences d’une politique et les statistiques ne mentent pas sur l’impact de sa politique », a-t-il ajouté.

Près de 10 000 mineurs seuls

En février, plus de 100 000 migrants en situation irrégulière ont été arrêtés à la frontière, dont plus de 70 000 adultes seuls, près de 20 000 personnes en famille et 9457 enfants mineurs isolés.

PHOTO ADREES LATIF, REUTERS Fatima, une enfant de deux ans née au Honduras. attend d'être transportée avec son père par les gardes-frontières amérricains vers un refuge temporaire, après avoir traversé la frontière américaine près de Penitas, au Texas.

M. Mayorkas a reconnu qu’il s’agissait d’un niveau « historique et sans précédent, surtout pour les mineurs non accompagnés ».

Tout en défendant une politique respectueuse « du droit humanitaire » et des « valeurs » de l’Amérique, il a insisté sur le fait que la majorité des migrants qui se présentent à la frontière sont refoulés.

« Nous refoulons, en vertu des règles édictées par les autorités sanitaires pour répondre à la pandémie, tous les adultes seuls et nous faisons de même pour les familles, avec pour seule limite la capacité du Mexique à les admettre », a-t-il souligné.

Les élus démocrates ont affiché la même fermeté. « L’administration Biden agit, ses responsables ont répété à de multiples reprises que les gens ne devaient pas venir à la frontière pour l’instant », a déclaré Bennie Thompson.

« L’administration Biden refoule plus de gens que la précédente, nos frontières ne sont pas ouvertes », a-t-il lui aussi assuré.