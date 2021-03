(Houston) Un vent d’optimisme continuait à souffler mercredi sur les États-Unis où le Texas rouvrait « à 100 % » malgré les avertissements des experts sanitaires, avant l’annonce par Joe Biden d’un projet de commande de 100 millions de doses supplémentaires du vaccin de Johnson & Johnson contre la COVID-19.

François PICARD avec Lucie AUBOURG à Washington

Agence France-Presse

Annoncée la semaine dernière, la levée des restrictions dans le deuxième État le plus peuplé des États-Unis prenait effet mercredi : plus de masque obligatoire en public, et réouverture de tous les commerces sans limitations.

« Le taux de positivité (des tests) a chuté depuis 15 jours de suite », s’est félicité mardi dans un tweet le gouverneur républicain Greg Abbott.

Mais certains se sont opposés à cette mesure jugée prématurée, comme à Austin, la capitale de l’État, où le port du masque restera obligatoire. « Si les responsables de l’État ne veulent pas faire leur travail dans cette pandémie, nous le ferons nous-mêmes », a tweeté le conseiller municipal Gregorio Casar.

Certains établissements comptent eux aussi continuer à imposer le masque à leurs employés et clients.

Les experts avertissent que le niveau de circulation de la maladie reste encore bien trop élevé. Ils alertent également sur l’approche des vacances de printemps, qui entraîneront plus de déplacements, et la diffusion rapide des variants.

La mesure du gouverneur reste toutefois emblématique d’un sentiment de plus en plus partagé selon lequel aux États-Unis, les choses s’arrangent.

« Le récent plateau de cas (quotidiens) pourrait de nouveau être en train de tendre à la baisse, avec une moyenne sur sept jours de 56 000 cas par jour », a déclaré mercredi Rochelle Walensky, directrice de la principale agence fédérale de santé publique du pays (CDC).

Le nombre de morts quotidiens sur la semaine écoulée est lui passé à 1600 en moyenne, alors qu’il était de 2000 ces dernières semaines.

D’autres États ont fait le même choix que le Texas, comme le Mississippi. Dans le Wyoming également, exit les masques, et réouverture des bars, restaurants et cinémas à partir de la semaine prochaine, a annoncé au début de la semaine le gouverneur.

L’Iowa et le Montana ont déjà levé le port du masque depuis longtemps. Il devrait aussi l’être début avril dans l’Utah.

Dans le Maryland, État qui jouxte la capitale Washington, le masque reste de mise mais les restrictions de capacités pour les restaurants et de nombreux autres commerces seront levées vendredi.

Montée en puissance

Les responsables locaux, dont dépendent largement les mesures de restrictions aux États-Unis, citent également la montée en puissance de la campagne de vaccination pour justifier leur décision.

Plus de 93 millions d’injections ont été réalisées dans le pays, où trois vaccins sont désormais autorisés : celui de Johnson & Johnson (une seule dose nécessaire par personne), et ceux de l’alliance Pfizer/BioNTech et de Moderna (deux doses). Le nombre de piqûres est à plus de 2 millions en moyenne chaque jour.

Les États-Unis ont déjà passé des commandes suffisantes pour recevoir d’ici fin mai assez de doses pour vacciner l’ensemble des adultes américains.

Jusqu’ici, 100 millions de doses ont été commandées à Johnson & Johnson — qui devrait les fournir d’ici fin mai selon le ministère de la Santé — et 600 millions à Moderna et Pfizer/BioNTech (300 chacun, livrées d’ici fin juillet).

Mais le président Joe Biden a demandé qu’un contrat de 100 millions de doses supplémentaires soit négocié avec Johnson & Johnson.

Cette commande additionnelle pourrait permettre de compenser d’éventuels problèmes de production des deux autres entreprises.

« Cet ordre permet au président de planifier l’avenir, dans la dernière partie de l’année » et donne « un maximum de flexibilité », a déclaré Andy Slavitt, conseiller de la Maison-Blanche pour la lutte contre le coronavirus, lors d’un point presse.

M. Biden doit s’exprimer sur le sujet lors d’une rencontre dans l’après-midi avec les dirigeants de Johnson & Johnson et d’un autre groupe américain, Merck, qui ont annoncé la semaine dernière avoir passé un accord pour produire ce vaccin.

La vaccination s’ouvre en outre peu à peu à de nouvelles catégories de personnes. L’Alaska est devenu mercredi le premier État américain à l’ouvrir à tous, sans critères restrictifs — mis à part l’âge à partir duquel les vaccins sont autorisés, 16 ans pour Pfizer/BioNTech, 18 ans pour Moderna et « J & J ».

À New York, les habitants de 60 ans et plus peuvent désormais se faire vacciner sans autres conditions (facteurs de risque, employés jugés « essentiels »…). De même en Floride, à partir du 15 mars, a annoncé le gouverneur.