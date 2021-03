Harcèlement sexuel

L'une des accusatrices d'Andrew Cuomo explique son cheminement

(New York) L’une des femmes qui ont accusé le gouverneur de New York Andrew Cuomo de gestes à caractère sexuel sur les lieux de travail a déclaré qu’elle avait décidé de se manifester après qu’une autre femme l’a contactée pour partager des allégations similaires et après que le nom du gouverneur démocrate a été présenté en tant que candidat pressenti à un poste dans l’administration du président Joe Biden.