La pharmaceutique Merck perd son PDG engagé, rare Afro-Américain grand patron

(New York) Il était un des rares Afro-Américains à diriger une grande entreprise et aussi un des plus engagés sur des problématiques sociétales comme les discriminations et inégalités raciales : Ken Frazier, 66 ans, le PDG de Merck a décidé de tirer sa révérence après plus de dix ans à la tête du laboratoire pharmaceutique.