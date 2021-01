Mario Girard Chronique

Au-delà des cornes de bison

Parmi les manifestants qui ont pris d’assaut le Capitole mercredi dernier, il y en avait qui portaient un t-shirt marqué « Camp Auschwitz », d’autres avaient un look de mercenaire et mettant de l’avant le Q du mouvement QAnon ou divers symboles nazis. Certains endossaient fièrement le slogan Make America Great Again ou brandissaient le drapeau de la Confédération sudiste.