(Washington) Un groupe de 10 sénateurs provenant des deux partis politiques exhorte le Congrès à certifier la victoire du président désigné Joe Biden.

Associated Press

Ces sénateurs, dont quatre républicains, ont déclaré dimanche que les efforts de certains de leurs collègues pour renverser les résultats en faveur du président sortant Donald Trump « sont incompatibles avec la volonté clairement exprimée du peuple américain et ne servent qu’à saper la confiance des Américains dans les résultats ».

Les républicains Susan Collins, Lisa Murkowski, Bill Cassidy et Mitt Romney de l’Utah ont signé la déclaration.

Un groupe distinct de républicains du Sénat, dirigé par Josh Hawley et Ted Cruz, a annoncé samedi son intention de s’opposer aux résultats des élections lorsque le Congrès se réunira mercredi pour prendre connaissance du résultat du Collège électoral.

Des voix s’élèveront en vain au Sénat et à la Chambre des représentants pour contester les résultats.

Le Parti républicain est de plus en plus divisé sur la question. Le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a exhorté ses collègues à ne pas s’opposer aux résultats. Plusieurs autres sénateurs républicains ont critiqué la démarche des contestataires. Ben Sasse a déclaré dimanche qu’elle était « mauvaise pour le pays et pour le parti. »

Un autre allié de Donald Trump, le sénateur Lindsey Graham, soutient que la démarche du groupe de Ted Cruz n’est qu’une simple façade qui ne va pas assez loin pour aider le président sortant. Selon lui, les contestataires n’ont aucune chance de gagner.

La prétendue fraude n’a pas influencé les résultats de l’élection présidentielle, un fait qui a été confirmé par des responsables électoraux des deux partis dans tout le pays.