New York prolonge son couvre-feu et refuse de faire appel à la Garde nationale

(New York) Le couvre-feu décrété lundi à New York va être prolongé jusqu’au 7 juin, a annoncé mardi le maire de New York Bill de Blasio après une série de pillages, tout en refusant de déployer la Garde nationale dans la capitale économique américaine comme réclamé par Donald Trump.