(Washington) Dans le système ultra décentralisé américain, la pandémie de COVID-19 assèche les finances publiques de nombreux États. Et sans aide du gouvernement fédéral, les conséquences dans la vie quotidienne seront durables et la reprise économique plus lente.

Delphine TOUITOU

Agence France-Presse

Les États, qui emploient enseignants, policiers et pompiers, « souffrent actuellement d’une combinaison assez toxique d’une baisse de leurs revenus et d’une hausse de leurs dépenses », résume Robert Maxim, expert à la Brookings institution, un centre de réflexion de Washington.

Alors que de nombreuses villes et certains États ne s’étaient pas totalement remis de la récession de 2009, la fermeture de l’économie pour endiguer le nouveau coronavirus les a en effet privé des taxes sur les ventes dans les magasins, les hôtels, bars et restaurants, qui représentent en moyenne quelque 30 % de leurs revenus.

Parallèlement, la collecte des impôts des ménages et des entreprises a été gelée jusqu’au 15 juillet quand les dépenses de santé ont considérablement augmenté.

Cependant, contrairement au gouvernement fédéral, la plupart des États doivent avoir un budget équilibré d’une année sur l’autre, explique Nathan Favero, professeur assistant à l’American University.

« Pas de plan B »

En d’autres termes, ils ne peuvent pas emprunter pour leur budget de fonctionnement.

En conséquence, soit les États réduisent considérablement leurs dépenses et/ou augmentent les impôts, soit le gouvernement fédéral leur vient en aide.

Dès avril, certains gouverneurs à l’instar du Républicain Larry Hogan qui officie dans le Maryland, ont alerté l’administration Trump sur leurs capacités limitées à absorber le choc provoqué par la paralysie de l’économie et prévenu qu’ils seraient contraints de faire des coupes budgétaires drastiques une fois leur fonds d’urgence épuisé (« Rainy days fund »).

Le maire de New York Bill de Blasio a, lui, indiqué début mai que sans aide fédérale, il serait contraint de licencier policiers, pompiers et employés du secteur de la santé.

Le gouverneur démocrate de la Californie Gavin Newsom s’est d’ores et déjà résolu à réduire des programmes spéciaux en faveur des plus démunis ou des migrants, et à réduire les subventions à l’enseignement public.

PHOTO ERIC RISBERG, AP Gavin Newsom

Dan White, directeur de recherches chez Moody’s Analytics a calculé que sans aide fédérale, plus de trois millions d’emplois publics pourraient être supprimés. Cela coûterait aussi deux points de pourcentage au PIB national.

« Il n’y a pas de plan B » pour les États et les collectivités locales, a-t-il commenté dans une note récente, ajoutant qu’en moyenne, un cinquième de leur budget pourrait disparaître d’ici juin 2021, soit près de deux fois plus que lors de la récession de 2009.

Et le temps presse, la plupart des gouvernements locaux devant adopter leur budget d’ici le 30 juin.

Surtout, c’est la reprise de l’économie toute entière qui est en jeu.

« Nous avons des preuves que la crise financière mondiale et les années qui ont suivi, marquées par des licenciements par les États et les collectivités locales ainsi que le manque d’embauches ont pesé sur la croissance économique », a rappelé Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine, aux sénateurs.

Au total, l’association nationale des gouverneurs (NGA) réclame une aide de 500 milliards de dollars.

Enjeu politique

Mais à l’approche des élections présidentielles de novembre, cette requête est devenue un enjeu politique.

Dès avril, Donald Trump donnait le ton dans un tweet : « Pourquoi le peuple et les contribuables américains devraient-ils renflouer des États mal gérés (comme l’Illinois, par exemple) et des villes, dans tous les cas dirigées et gérées par des démocrates alors que la plupart des autres États ne demandent pas d’aide ? »

Cette description est un peu simpliste, réagit Robert Maxim. « Par exemple, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin ont tous des gouverneurs démocrates mais des représentants républicains à la Chambre », dit-il.

Et comme ils font partie des États les plus durement touchés économiquement et que ce sont aussi des États pivots, leur refuser une aide pourrait se retourner contre Donald Trump, en lice pour un second mandat.

Et puis, certains États démocrates comme New York versent bien plus à l’État fédéral qu’ils ne reçoivent, contrairement à de nombreux États républicains.

« Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir un processus partisan qui transforme cette aide urgente en un autre match de foot politique », soulignent Larry Hogan et le gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo, respectivement président et vice-président de la NGA.

D’autant que les conséquences pourraient être visibles bien des années après la pandémie, souligne Nathan Favero, faisant un parallèle avec la récession de 2009.

Au printemps 2018, des milliers d’enseignants avaient manifesté dans l’Oklahoma pour dénoncer leurs salaires misérables et le manque de moyens. Classes surchargées, manque d’équipements de base comme les pupitres ou les livres scolaires, ils subissaient toujours les coupes consécutives à la crise financière.