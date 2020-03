Vers la présidentielle: Biden assomme Sanders

(NEW YORK) Poursuivant sur sa lancée du « super mardi », Joe Biden a assommé Bernie Sanders et fait un pas décisif vers l’investiture démocrate lors des primaires tenues mardi dans six États, dont le Michigan, le champ de bataille le plus important de la journée. La question est maintenant de savoir si son rival pourra se relever et justifier son maintien dans une course où il accuse désormais un retard quasiment insurmontable dans le compte des délégués.