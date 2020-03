(New York) La ville de New York a reporté sa traditionnelle parade de la Saint-Patrick du 17 mars, en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi le maire, Bill de Blasio.

Agence France-Presse

« Cette décision n’a pas été facile à prendre, alors je fais cette promesse : c’est un report, pas une annulation », a déclaré M. de Blasio.

Cette grande fête de la communauté irlandaise américaine attire généralement quelque deux millions de personnes le long d’un défilé haut en couleurs.

Selon le New York Times, rien n’avait jamais empêché la parade d’avoir lieu à la date prévue en plus de deux siècles et demi d’existence, même les guerres mondiales.

« L’une des façons les plus efficaces de contenir la propagation du virus est de limiter les grands rassemblements et les contacts rapprochés, et j’applaudis les organisateurs de la parade dans leur volonté de travailler en étroite coopération avec nous », a déclaré pour sa part le gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

Des responsables de la mairie ont indiqué que la parade aurait lieu à une date ultérieure, qui reste à déterminer.

Lundi, le maire de Boston avait déjà annoncé l’annulation de la parade de la Saint-Patrick dans sa ville, qui attire généralement environ un million de personnes.