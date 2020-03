Le capitaine d’un navire de croisière qui compte 21 cas confirmés de COVID-19 a informé les passagers, dont 237 Canadiens, que le navire se dirigeait maintenant vers le port d’Oakland, en Californie.

La Presse canadienne

Dans une adresse à bord du navire samedi soir, le capitaine du Grand Princess John Smith a déclaré que le navire accosterait probablement dimanche après-midi et que les personnes nécessitant un « traitement médical aigu » seraient transportées dans des établissements de santé en Californie.

Le capitaine Smith a également indiqué que d’autres passagers seraient emmenés vers des sites d’isolement exploités par le gouvernement fédéral ou transportés hors de Californie, cependant, il a noté qu’il n’avait reçu aucune information spécifique sur les citoyens non américains.

Jusqu’à présent, deux passagers et 19 membres d’équipage, dont la nationalité n’a pas encore été révélée, ont été testés positifs pour le nouveau coronavirus. Le navire, avec plus de 3500 personnes à bord, est au large des côtes de San Francisco depuis plusieurs jours en attendant l’autorisation de s’amarrer.

PHOTO MICHELE SMITH VIA AP Des tests de diagnostic du COVID-19 ont été livrés par hélicoptère, jeudi.

À la lumière de la situation à bord du Grand Princess et d’autres navires de croisière récemment en proie à des éclosions de COVID-19, des responsables de la santé au Canada conseillent maintenant aux gens d’éviter les voyages en bateau de croisière.

Pendant ce temps, la Colombie-Britannique a déclaré samedi une éclosion du nouveau coronavirus dans un foyer de soins de longue durée de North Vancouver, affirmant que deux résidents âgés avaient récemment reçu un diagnostic de virus ainsi que quatre autres dans la province.

La médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, a dit que ce diagnostic survient après que les tests d’un employé du Lynn Valley Care se sont révélés positifs.

La situation est préoccupante pour les autorités, car il s’agirait d’un exemple de transmission communautaire.

L’établissement a établi un protocole en cas d’épidémie.

Au moins 57 personnes au Canada ont le COVID-19, avec 27 cas confirmés en Colombie-Britannique, 28 en Ontario et deux au Québec. Il y a également deux cas présumés en Alberta qui n’ont pas encore été confirmés par le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg.

Une liste croissante d’événements sont annulés au Canada et dans le monde en prévision d’une diminution du nombre de personnes voyageant vers et en provenance de régions infectées.

Le championnat du monde de hockey féminin qui devrait débuter ce mois-ci à Halifax et à Truro, en Nouvelle-Écosse, les Jeux d’hiver de l’Arctique 2020 à Whitehorse et le festival South by Southwest à Austin, au Texas, ont tous été annulés pour empêcher la propagation du virus.