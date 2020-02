(Washington) Le président du parti démocrate américain, Tom Perez, a appelé jeudi à réexaminer les résultats du premier vote des primaires présidentielles, lundi dans l’Iowa, après l’apparition d’erreurs dans les chiffres partiels publiés.

Agence France-Presse

« Ça suffit. En raison des problèmes qui sont apparus dans l’application du processus de sélection des délégués, et afin que les gens aient confiance dans les résultats, j’appelle le parti démocrate de l’Iowa à commencer immédiatement un recomptage », a tweeté Tom Perez.

Les caucus n'impliquent pas de bulletins de vote. Les électeurs indiquent leur appui à un candidat en se rendant en personne dans un endroit déterminé du lieu public où le caucus de leur région a lieu. Les électeurs appuyant chaque candidat sont comptés par des scrutateurs qui colligent leurs chiffres sur des « feuilles de travail ». M. Perez a précisé qu'il souhaitait que le recomptage soit fait à partir des feuilles de travail.

Jusqu’à présent, les candidats Bernie Sanders et Pete Buttigieg apparaissaient au coude-à-coude, dans des résultats portant sur 97 % des bureaux de vote.

Les résultats des « caucus » de lundi soir, des assemblées d’électeurs qui s’expriment non avec des bulletins, mais en se regroupant par candidat, en deux tours, n’ont pas été publiés en temps et en heure en raison d’un bogue dans l’application mobile de remontée des chiffres.

Une première vérification manuelle ratée

Le parti de l’Iowa avait décidé de vérifier manuellement les résultats et de les publier progressivement, ce qu’il fait lentement depuis mardi.

Mais des erreurs et des incohérences sont apparues dans les tableaux publiés en ligne, avec par exemple des variations impossibles entre le premier et le second tour, ou des totaux qui ne correspondent pas.

Le trentenaire Pete Buttigieg, ancien maire de South Bend et classé modéré, avait initialement revendiqué la victoire et était légèrement en avance sur Bernie Sanders, champion de l’aile gauche, dans les premiers résultats publiés mardi, portant sur 62 % des bureaux.

Mais Bernie Sanders a rattrapé son retard dans la nuit de mercredi à jeudi, quand 97 % des résultats ont été mis en ligne : il était à 26,1 % des délégués contre 26,2 % pour Pete Buttigieg.

En outre, le sénateur a remporté le plus de voix. Dans l’Iowa, en raison de règles complexes, le vainqueur en voix n’est pas forcément le vainqueur en délégués, car les zones rurales sont mieux représentées pour l’allocation des délégués, ce qui a favorisé Pete Buttigieg.