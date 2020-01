Clinton: les É.-U. «ne peuvent se permettre 4 ans de plus» avec Trump

(Park City) « Nous devons gagner ». Venue au festival de Sundance avec Hillary, sa série documentaire autobiographique, Hillary Clinton a affirmé que les États-Unis ne pouvaient « se permettre quatre ans de plus » avec Donald Trump et qu’elle ferait « tout [son] possible » pour assurer une victoire démocrate en 2020.