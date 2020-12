Los Angeles

Les Latino-Américains sont deux fois plus nombreux à contracter la COVID-19

(Los Angeles) Souvent employés « essentiels » et au contact du public, vivant dans des logements et quartiers parfois densément peuplés, les habitants d’origine latino-américaine du comté de Los Angeles sont en moyenne deux fois plus nombreux à contracter le virus qu’au sein de la population blanche, selon des statistiques officielles récentes.