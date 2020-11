COVID-19

Plus de 2400 morts en 24 heures aux États-Unis

(Washington) Les États-Unis ont déploré mercredi, à la veille de la très populaire fête de Thanksgiving, plus de 2400 morts du coronavirus en 24 heures, selon les données de l’université Johns Hopkins, un triste bilan qui n’avait pas été atteint depuis plus de six mois.