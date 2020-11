(New York) La victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle dans l’État-clé de la Pennsylvanie a été officiellement certifiée mardi, dernier revers en date pour le président Donald Trump après la certification la veille de la victoire de son rival démocrate au Michigan.

Agence France-Presse

La responsable des élections pour la Pennsylvanie, Kathryn Boockvar, « a certifié aujourd’hui les résultats », a tweeté Tom Wolf, gouverneur démocrate de l’État. Il a précisé avoir signé dans la foulée le certificat confirmant la victoire de Joe Biden et de sa colistière Kamala Harris dans cet État du nord-est comptant 20 grands électeurs.

Les résultats finaux donnent le démocrate gagnant par une avance de 81 000 voix, sur un total de quelque 6,9 millions de suffrages exprimés. En 2016, Donald Trump l’avait emporté dans cet État face à Hillary Clinton par quelque 44 000 voix d’avance.

Le gouverneur et Mme Boockvar ont remercié les employés du bureau des élections pour avoir « organisé des élections justes et équitables à une période incroyablement difficile de l’histoire de notre État et du pays ».

« Ils ont été constamment attaqués et se sont conduits admirablement », a estimé le gouverneur.

Cette certification intervient peu après la confirmation lundi de la victoire de Joe Biden au Michigan, autre État-clé doté de 16 grands électeurs.

Donald Trump et ses alliés avaient mis une pression particulièrement forte ces derniers jours sur les républicains du Michigan dans l’espoir de retarder cette certification, en vain.

En Pennsylvanie, les espoirs du président de bloquer la certification avaient été refroidis samedi, après qu’un juge fédéral eut estimé « sans fondement » une action en justice emmenée par Rudy Giuliani, avocat personnel du président, alléguant des fraudes électorales substantielles dans cet État.

La certification des résultats par les États tient normalement de la routine après chaque scrutin. Mais le refus de Donald Trump d’admettre sa défaite - annoncée le 7 novembre, quatre jours après l’élection - a cette année considérablement compliqué et retardé le processus dans les États-clés.

Lundi encore, tout en donnant pour la première fois son feu vert au processus de transition permettant au gouvernement Biden de se préparer à prendre le pouvoir le 20 janvier, Donald Trump a promis de poursuivre le « juste combat » pour tenter de prouver qu’il y a eu fraudes en sa défaveur lors du scrutin.