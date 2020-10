PHOTO ANDREW HARNIK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) De nouveaux cas d’infection à la COVID-19 se sont déclarés chez les proches de Donald Trump alors que le président passe le week-end à l’hôpital Walter Reed.

Zeke Miller, Jill Colvin et Jonathan Lemire

Associated Press

L’ex-conseillère Kellyanne Conway, le directeur de campagne Bill Stepien et le directeur des communications Tim Murtaugh ont reçu vendredi des diagnostics positifs à la maladie.

Mme Conway, qui a quitté récemment ses fonctions de conseillère à la Maison-Blanche, dit présenter de « légers » symptômes alors que M. Stepien a des symptômes similaires à un rhume.

PHOTO SAUL LOEB, AFPCHIVES ASSOCIATED PRESS Le directeur de campagne de Donald Trump, Bill Stepien

Après avoir révélé lui-même dans un tweet qu’il est atteint de la COVID-19, Donald Trump, fatigué et fiévreux, a été transporté à bord de l’hélicoptère Marine One vers un hôpital militaire, vendredi soir, où on lui a administré le médicament Remdesivir. Le président Trump avait au préalable reçu un traitement expérimental à la Maison-Blanche.

M. Trump passera « quelques jours » au centre médical militaire Walter Reed à Washington. La Maison-Blanche a précisé plus tôt dans la journée qu’il s’agissait d’une mesure de précaution et que le président continuerait de travailler à partir de la suite présidentielle de l’hôpital, qui est équipée pour lui permettre d’assumer ses fonctions officielles.

Le médecin de la Maison-Blanche, Sean Conley, doit faire le point sur l'état de santé du président à 11h.

« Je vais bien, je crois. Merci à tous. LOVE ! ! ! », a écrit Donald Trump dans un bref message sur son compte Twitter, vers minuit.

Donald Trump, âgé de 74 ans, déclaré cliniquement obèse, figure parmi les gens plus à risque de développer des complications de la maladie qui a infecté plus de sept millions de personnes aux États-Unis.

Ce dernier a passé des mois à minimiser la menace que représente ce coronavirus qui a tué plus de 205 000 Américains, parmi un million de morts sur la planète.

Le président Trump portait un masque lorsqu’il est sorti de la Maison-Blanche et a marché vers l’hélicoptère Marine One. Il a fait des signes de pouces en l’air, mais il n’a pas parlé. L’équipage de l’hélicoptère, les agents du Secret Service et les employés de la Maison-Blanche qui accompagnaient le président portaient tous un couvre-visage.

Dans une vidéo enregistrée avant son départ, le président qui est debout affirme « Je crois que je vais bien, mais on va s’en assurer ».