Plus de 1,2 million d’hectares sont déjà partis en fumée cette année en Californie, un record.

(Washington) Le président américain Donald Trump se rendra lundi en Californie, où il sera informé sur la situation dans cet État de la côte ouest des États-Unis confronté à des incendies meurtriers, a déclaré un des porte-parole de l’exécutif, Judd Deere.

Agence France-Presse

Plus de 1,2 million d’hectares sont déjà partis en fumée cette année en Californie, un record. Des dizaines de feux ravagent depuis des jours la côte ouest américaine, y compris les États de Washington et de l’Oregon, et ont causé la mort d’au moins 16 personnes.