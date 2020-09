La côte ouest américaine ravagée par des incendies « sans précédent »

(Oroville et Washington) Une impression d’« enfer » : alimentés par la sécheresse et des vents violents, des incendies d’une ampleur historique continuaient mercredi de ravager la côte ouest des États-Unis, de la Californie à l’État de Washington, entraînant des milliers d’évacuations et d’importants dégâts.