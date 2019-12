(New York) Les tireurs qui ont déclenché mardi une fusillade meurtrière à Jersey City, tout près de New York, ont visé délibérément une épicerie casher, a indiqué mercredi le maire de la ville, dénonçant l’antisémitisme et poussant le maire de New York à renforcer la protection de sites de la communauté juive.

Agence France-Presse

« Après un examen complet des caméras de télésurveillance, il est maintenant clair selon les images que les deux individus visaient l’épicerie casher », a écrit mercredi matin sur Twitter le maire de Jersey City, Steven Fulop.

« Je suis juif et fier de vivre dans une communauté comme Jersey City qui a toujours accueilli tout le monde », a-t-il ajouté. « La haine et l’antisémitisme n’auront jamais leur place ici ».

Il n’a pas donné plus de précisions, indiquant un peu plus tard qu’il y avait encore « beaucoup de questions » sur la fusillade, qui a fait quatre morts en plus des deux tireurs, et transformé tout un quartier en scène de guerre pendant plusieurs heures mardi après-midi.

Le chef de la police locale avait indiqué mardi soir que les tirs avaient commencé dans un cimetière, et que les tireurs s’étaient ensuite déplacés vers l’épicerie. Il n’avait pas souligné qu’il s’agissait d’une épicerie casher ni parlé d’antisémitisme.

M. Fulop a néanmoins précisé mercredi, lors d’un point presse, qu’après une première fusillade au cimetière, les deux tireurs s’étaient « déplacés calmement » et pris délibérément pour cible l’épicerie.

Le directeur de la sécurité de cette ville de 270 000 habitants, James Shea, cité par des médias locaux, a aussi indiqué que les tireurs avaient croisé plusieurs personnes dans la rue avant de viser l’épicerie et d’« attaquer des civils dans le magasin ».

Une source policière anonyme, citée par le New York Times, a par ailleurs indiqué que l’un des tireurs-non identifiés jusqu’ici-avait publié en ligne des messages antisémites et anti-police.

« Tendance croissante à l’antisémitisme »

Les enquêteurs auraient par ailleurs trouvé une bombe artisanale et une brève note dans leur camionnette, qui ne fournirait pas d’explication claire pour leurs actes, selon certains médias, la chaîne NBC précisant que la note avait un contenu « religieux » .

Le maire Fulop a rendu hommage aux policiers de la ville qui ont affronté les deux tireurs.

Un policier fait partie des six tués, deux autres ont été blessés et hospitalisés, et ont depuis quitté l’hôpital.

« Si les deux policiers, postés à une rue de là, n’avaient pas réagi immédiatement, je suis 100 % sûr que la situation aurait pu être bien plus dramatique », a souligné le maire sur son compte Twitter.

Le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, a aussi estimé dans un tweet que la fusillade « confirmait une tendance croissante à l’antisémitisme violent » .

La menace est « aux portes de New York », a souligné M. de Blasio, en indiquant que des policiers new-yorkais avaient été redéployés pour protéger « des sites juifs clés », même s’il n’y a « aucune menace crédible ou précise » contre la capitale financière américaine.

Les attaques de nature antisémite se sont multipliées ces dernières années aux États-Unis, et dans la région new-yorkaise en particulier.

Le dernier rapport de l’organisation de lutte contre l’antisémitisme et le racisme Anti-Defamation League (ADL), publié en avril, indiquait que le nombre d’incidents antisémites avait frôlé en 2018 le record de 2017, avec 1879 incidents, avec une nette augmentation des actes violents.

L’année avait été marquée par l’attaque d’un suprémaciste blanc contre une synagogue de Pittsburgh, le 27 octobre 2018, qui avait fait 11 morts, attaque la plus meurtrière jamais commise contre la communauté juive aux États-Unis.