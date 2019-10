(Washington) Donald Trump s’est emporté dimanche contre Joe Biden, lançant de nouvelles accusations non vérifiées contre le favori de la primaire démocrate et affirmant qu’il devrait renoncer à sa campagne, alors même que l’ancien vice-président est passé à la contre-offensive.

Agence France-Presse

« La famille Biden a été achetée, point à la ligne », a tweeté le président républicain.

Ses soupçons contre la famille Biden sont au cœur de l’explosive affaire ukrainienne, qui vaut à Donald Trump une procédure de destitution initiée par ses adversaires démocrates.

Le président américain avait en effet demandé le 25 juillet à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de l’aider à rassembler des informations compromettantes sur Joe Biden, qui caracolait en tête des sondages pour l’investiture démocrate.

« Et au fait, j’ADORERAIS me présenter contre Joe Biden », a ajouté le milliardaire sur Twitter.

« Mais je pense juste que ça ne va pas arriver. Joe l’Endormi ne va pas arriver jusqu’à la ligne de départ […]. Joe devrait laisser tomber », a-t-il ajouté.

Les tweets présidentiels suivent la réponse la plus vigoureuse faite à ce jour par Joe Biden aux accusations de Donald Trump.

« Je suis prêt à mesurer à tout moment l’intégrité de toute ma carrière passée au service public de ce pays contre le manque d’intégrité de Trump », a-t-il écrit dans une tribune publiée par le Washington Post samedi soir.

« Chaque jour, même à chaque heure apparemment, on découvre plus de preuves révélant que le président Trump abuse des pouvoirs de sa présidence et est absolument inapte » à occuper ses fonctions, accuse-t-il.

Et de lancer un message à « Trump ainsi qu’à ceux qui permettent ces abus de pouvoir, et à tous les lobbies qui financent ses attaques contre moi : sachez que je ne vais pas disparaître. Vous ne me détruirez pas et vous ne détruirez pas ma famille ».

« Et une fois venu novembre 2020, j’ai l’intention de vous battre à plates coutures », promet Joe Biden.

Le favori démocrate traverse une période compliquée : son avance dans les sondages s’est nettement réduite depuis le début de l’été, et il vient de publier un montant de dons versés à sa campagne au troisième trimestre (15,2 millions de dollars) très loin derrière ceux de ses deux challengers directs, les sénateurs Elizabeth Warren (24,6 millions) et Bernie Sanders (25,3 millions).