(Portland) Les policiers ont saisi des barres de métal, du répulsif à ours et d’autres armes au moment où des extrémistes de droites auxquels voulaient se confronter des militants antifascistes cherchaient à se rassembler dans le centre-ville de Portland, en Oregon.

Gillian Flaccus

Associated Press

Le maire de la ville a qualifié la situation de « potentiellement dangereuse et imprévisible ».

Les autorités ont installé des barricades en béton et fermé des ponts et des rues afin de contenir et de séparer les groupes rivaux.

Des membres des groupes de miliciens Proud Boys et Three Percenters ont commencé à se rassembler en fin de matinée en agitant des drapeaux. Certains portaient des gilets pare-balles et des casques. Pendant ce temps, des contre-manifestants antifascistes vêtus de noirs, portant des casques et des masques, ont aussi défilé dans les rues.

Les forces policières ont dit avoir saisi des armes et des boucliers.

Une vingtaine d’organisations de forces de l’ordre surveillaient la situation.

La police a annoncé par haut-parleur que les personnes participant à des rassemblements non autorisés pourraient être arrêtées. Au moins une personne a été interpellée.

Dans un micromessage publié sur Twitter, le président des États-Unis a écrit que « Portland était surveillée de très près ». Il a dit espérer que « le maire sera en mesure de faire correctement son travail ».

Il a ajouté que son gouvernement envisageait sérieusement de désigner le regroupement des antifascistes au sein de l’Antifa comme une organisation terroriste. On ne sait pas ce qu’il voulait dire par là, puisque le gouvernement américain n’a pas les moyens juridiques pour déclarer qu’une organisation nationale est un groupe terroriste.

Le maire Ted Wheeler, un démocrate, a dit que le commentaire du président « n’était franchement pas utile ».

Tous les gens rassemblés samedi n’appartenaient pas aux groupes d’extrême droite ou de l’Intafa. Des personnes vêtues de tenues colorées brandissaient des pancartes sur lesquelles était inscrit le slogan « No Trump, No NRA ».

Un autre groupe de miliciens, the Oath Keepers (les Gardiens du serment) ont annoncé son retrait du rassemblement parce qu’il jugeait que les organisateurs n’avaient pas pris des mesures efficaces pour éloigner les groupes de suprémacistes blancs.