Donald Trump persona non grata à El Paso

Dans un silence pesant, rompu épisodiquement par des chants et des airs de cornemuse, les visages fermés des centaines d'anonymes venus se recueillir lundi au soleil couchant balançaient entre langueur et colère.

Une photo des victimes de la tuerie Adolfo Hernandez et Sari Regalado a été placée sur le mémorial près du Walmart.

«Je blâme notre président. Sa rhétorique, sa haine envers les gens qui n'ont pas la même couleur de peau, il n'a pas le droit de faire ça», dénonce Silvia Rios, habitante d'El Paso.

Un peu plus loin, près d'un monceau de fleurs, de ballons, de peluches et de bougies, Rosario Meyer estime aussi que Donald Trump est «au coeur du problème», lui qui avait lancé sa campagne victorieuse de 2016 «en disant que les Mexicains sont des criminels, des meurtriers et des violeurs».

Trump «ne doit pas venir»

Le milliardaire new-yorkais n'a pas vraiment édulcoré son langage fleuri depuis son arrivée à la Maison-Blanche, évoquant régulièrement une «invasion» des États-Unis par les milliers de migrants d'Amérique centrale qui viennent chaque mois y chercher l'asile.

Un terme repris par le jeune auteur de la tuerie d'El Paso dans un manifeste mis en ligne avant son passage à l'acte, létal pour au moins sept ressortissants mexicains.