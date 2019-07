Ronald Reagan a tenu des propos racistes lors d'une conversation avec Nixon

La bande audio de cet appel téléphonique, datant d'octobre 1971, a été découverte par Tim Naftali, ancien président de la bibliothèque présidentielle Richard Nixon et publiée sur le site internet du magazine The Atlantic.

Selon Tim Naftali, la portion de la bande contenant les propos de Reagan avait dans un premier temps été mise de côté avant d'être publiée par les archives nationales il y a deux semaines.

Ronald Reagan fut président des États-Unis entre 1981 et 1989 et reste l'un des anciens locataires de la Maison-Blanche les plus appréciés.

L'actuel président républicain, Donald Trump, a été accusé de racisme à plusieurs reprises.