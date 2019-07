Trump ne décolère pas contre le «stupide» ambassadeur britannique

Piqué au vif, Donald Trump a poursuivi mardi ses attaques contre l'ambassadeur britannique à Washington, qualifié de «stupide» et d'«imbécile prétentieux» dans une escalade verbale qui met à l'épreuve la relation spéciale entre les deux pays.

Le président américain avait initialement réagi avec retenue à la publication samedi dans la presse de câbles diplomatiques dans lesquels le diplomate, Kim Darroch, dressait le portrait peu flatteur d'un président erratique à la tête d'une Maison-Blanche chaotique.

Mais le ton a changé. Et les tensions entre le milliardaire républicain et la première ministre Theresa May, sur le départ, ne semblent pas sur le point de s'apaiser, au moment où le Royaume-Uni se prépare-dans la douleur-à l'après-Brexit.

«Le farfelu ambassadeur que le Royaume-Uni a refilé aux États-Unis n'est pas une personne qui nous emballe, un type très stupide», a tweeté M. Trump, réitérant par ailleurs ses attaques contre la dirigeante britannique.

«J'ai dit à Theresa May comment conclure un accord mais elle a fait à sa façon ridicule-incapable d'y parvenir. Un désastre!».

Lundi, il avait assuré que ses équipes n'auraient «plus de contact» avec le diplomate britannique en poste dans la capitale fédérale américaine depuis janvier 2016.

«Sir Kim Darroch a toujours le plein soutien de la première ministre», avait immédiatement rétorqué Downing Street.