Mondial 2019: une victoire aussi pour la communauté LGBTQ

Megan Rapinoe n'est pas la seule de «Team USA» à vivre ouvertement son homosexualité. En plus de la sélectionneuse Jill Ellis, cinq Américaines championnes du monde sont lesbiennes, dont Ashlyn Harris et Ali Krieger qui sont en couple et vont bientôt se marier.

Les Néerlandaises, finalistes malheureuses du Mondial, comptaient également cinq homosexuelles dans leur effectif.

Au total, selon le décompte de Outsports, une quarantaine de joueuses ayant participé à la compétition sont LGBTQ.

«Ça augmente et ça va continuer», promet Ryan Adams. «Elles ont montré aux autres personnes et athlètes qui n'ont pas fait leur coming out qu'on peut être soi-même et jouer avec les meilleurs. En terme de visibilité, c'est fantastique».

Où sont les hommes ?

De plus, l'édition 2019 a été la plus médiatisée de l'histoire de la Coupe du monde féminine et s'est tenue pendant le mois de la Fierté gaie, comme l'avait relevé Rapinoe après la victoire contre la France : «Les gens comme moi, qui se battent pour les mêmes choses que moi, me motivent [...] Donc oui, être gai et être sensationnelle à la Coupe du monde pendant le mois des fiertés c'est sympa».

«Ce qui est superbe c'est que ces femmes qui ont fait leur coming out ne sont pas simplement "out", elles sont "out" et fières et fortes! Elles assument totalement leur identité et leur orientation», détaille Dawn Ennis.

La société américaine serait-elle prête à totalement accepter les joueuses homosexuelles? Ryan Adams pense que c'est en bonne voie, même si les stéréotypes demeurent toujours.

«Aux États-Unis on se dit toujours malheureusement que les très bonnes athlètes sont lesbiennes. C'est faux et injuste».