Un Américain reconnaît le meurtre d'une étudiante chinoise

« Brendt Christensen est responsable de la mort de Yingying Zhang », a déclaré à l'ouverture des débats George Taseff, avocat de la défense, selon les médias locaux.

L'accusé, âgé de 29 ans et qui plaidait jusque-là non coupable, était alors « en pleine tempête » et luttait contre des addictions, des problèmes conjugaux et des difficultés dans ses études universitaires, a expliqué son avocat.

Le bureau du procureur fédéral a demandé le châtiment suprême compte tenu des tortures subies par la victime. Le corps de la jeune universitaire, disparue en juin 2017 à 26 ans, n'a jamais été retrouvé.

Entrant dans le détail des faits, l'accusation a expliqué mercredi que le jeune homme avait enlevé sa victime près du campus de l'université de l'Illinois à Champaign, petite ville rurale du Midwest. Elle a été vue vivante pour la dernière fois entrant dans la voiture de l'accusé, qui travaillait également sur le campus.