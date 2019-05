Des partisans de Trump construisent un mur privé à la frontière mexicaine

«C'est une manière à l'américaine de dire "Congrès, vous ne servez à rien et nous nous battons pour ça. Nous allons construire (le mur) nous-mêmes"», lance Jeff Allen, co-propriétaire du terrain où le mur privé est mis sur pied.

Déterminé à aider le président américain à honorer sa promesse de bâtir un «grand, magnifique mur» à la frontière, M. Allen a commencé à ériger des clôtures en acier le week-end dernier sur ses terres de la ville de Sunland Park, près de la ville mexicaine de Ciudad Juarez.

Le projet est financé par la société We Build The Wall, affirme Jeff Allen. Cette compagnie a été lancée par Brian Kolfage, ancien combattant amputé de trois membres, afin d'aider M. Trump à ériger son mur. Plus de 22 millions de dollars ont déjà été versés par les internautes via une plateforme de financement participatif. L'objectif affiché se situe cependant à 1 milliard $ US.

L'ancien sulfureux conseiller de Donald Trump, le stratège d'extrême droite Steve Bannon, préside le comité consultatif de cette société.