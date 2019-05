Le premier «taliban américain» libéré aujourd'hui

Après 17 ans passés derrière les barreaux, le tout premier « taliban américain » sortira aujourd'hui de prison. Or, la preuve n'est pas faite que John Walker Lindh a tourné le dos aux idées radicales pendant sa détention. Le point en sept questions.

Qui est John Walker Lindh ?

Le Californien John Walker Lindh était âgé de 16 ans lorsqu'il s'est converti à l'islam. Selon le magazine The Atlantic, c'est après avoir vu le film Malcolm X qu'il a pris sa décision, inspiré par le pèlerinage à La Mecque du célèbre activiste afro-américain. Au tournant des années 2000, le jeune homme de 19 ans, issu de la classe moyenne, a quitté la maison pour aller apprendre l'arabe et étudier le Coran. Ses voyages l'ont mené au Yémen puis au Pakistan. C'est là qu'il a commencé à s'intéresser au mouvement taliban, d'après un entretien avec le réseau CNN. Il s'est par la suite rendu dans un camp militaire d'Al-Qaïda, où il aurait rencontré Oussama ben Laden. Dans la même entrevue à CNN, accordée après sa capture en 2002, il a avoué que le djihad, la guerre sainte de défense de l'islam, était « sans l'ombre d'un doute » une bonne cause pour lui.

Pourquoi l'avoir condamné ?

Lindh a été capturé en Afghanistan au cours de l'automne 2001, quelques semaines après les attentats du 11-Septembre.