À l'ONU, Washington veut moins payer et promeut l'unilatéralisme

En finançant 20 % du budget de fonctionnement de l'organisation et 25 % du budget - séparé - des opérations de maintien de la paix, Washington est, de loin, le plus gros contributeur de l'ONU. Les États-Unis financent aussi largement de nombreuses agences onusiennes.

Pour Nikki Haley, payer à hauteur de 25 % ce budget des opérations de maintien de la paix est « disproportionné ». Et l'ambassadrice américaine d'appeler à une nouvelle répartition lors de ces nouvelles négociations.

« Ce n'est pas simplement une question d'équité. Il s'agit du succès continu du multilatéralisme », a-t-elle justifié.

Au cours d'un débat au Conseil de sécurité sur la défense du multilatéralisme, la représentante américaine a estimé que les contribuables se demandaient dans quelle mesure le financement de l'ONU en valait la peine.

« Il y a des moments où nous sommes tentés de croire que le multilatéralisme a été une mauvaise chose pour les États-Unis, que nous pourrions être plus efficaces dans la promotion de nos principes et de nos intérêts, de notre côté », a déclaré Nikki Haley.

« Et il y a des moments où cette conclusion est correcte. »

Mme Haley, qui quittera ses fonctions à la fin de l'année, a précisé que l'apport américain ne « devrait pas être automatique » et mis l'accent sur la nécessité d'envisager des moyens de « rééquilibrer la façon dont nous finançons les Nations unies et nos opérations de maintien de la paix ».

Les 193 États membres de l'ONU commencent les négociations du budget de ces opérations, qui l'année dernière avait été réduit de 600 millions de dollars, sous pression des États-Unis, pour un total de près de 6,7 milliards.

Les cinq plus grands contributeurs aux opérations de maintien de la paix sont les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et la France.