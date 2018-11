Pittsburgh enterre la plus âgée des victimes du tireur antisémite

Pittsburgh enterre vendredi la dernière victime de la pire tuerie antisémite jamais perpétrée aux États-Unis : Rose Mallinger, 97 ans, la plus âgée des onze fidèles tués dans une synagogue de la ville il y a six jours.

Son corps est exposé dans la synagogue Rodef Shalom, avant des funérailles à 13 h dans cette grande ville industrielle du nord-est des États-Unis.

Rose Mallinger est tombée sous les balles du tireur antisémite Robert Bowers lors de l'office du chabbat, auquel elle assistait avec sa fille Andrea Wedner, 61 ans. Celle-ci a été blessée lors de l'attaque. Hospitalisée, elle se trouve dans un état stable, selon les médias locaux.

Née en 1921, cette ancienne secrétaire scolaire « avait gardé sa vivacité d'esprit, son humour et son intelligence jusqu'au dernier jour », a souligné sa famille dans un communiqué.

La synagogue Tree of Life, où Rose Mallinger a été abattue, était au centre de la vie de cette habitante du quartier de Squirrel Hill, le coeur historique de la communauté juive de Pittsburgh.

« Son implication dans la synagogue allait bien au-delà de la religion juive », ont expliqué ses proches : « c'était le lieu où elle était sociale, active, où elle rencontrait sa famille et ses amis. »

Mère de trois enfants, elle avait cinq petits-enfants et un arrière-petit-enfant. « Elle nous aimait et nous connaissait mieux que nous-mêmes », ont-ils écrit dans leur communiqué.

Depuis mardi, Pittsburgh a fait ses adieux aux dix autres victimes de Robert Bowers 46 ans qui, arrêté et inculpé, encourt la peine de mort.

La ville meurtrie a aussi accueilli mardi le président Donald Trump et sa femme Melania, venus témoigner de la solidarité des Américains envers la communauté juive et qui se sont recueillis à la synagogue Tree of Life.

Plus de 1500 personnes ont manifesté en marge de leur déplacement, pour demander au locataire de la Maison-Blanche de renoncer à ses diatribes enflammées, accusées de désinhiber l'extrême droite.

À quelques jours des élections de mi-mandant cruciales pour la suite de son mandat, ces appels sont restés vains.